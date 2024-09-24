Переодевался три раза и кинул в толпу толстовку: Shaman удивил поклонников на концерте в Перми

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, во время сольного концерта в Перми снял с себя черную толстовку и кинул в зрительный зал.

Исполнитель хита «Встанем» выступил на сцене спортивного комплекса имени Сухарева и собрал полный зал поклонников, которые долго не отпускали его со сцены и просили спеть на бис.

После исполнения гимна России Ярослав ушел со сцены, но поклонники продолжали кричать: «Просим!».

Спустя несколько минут певец вновь появился перед поклонниками в черных кожаных штанах и с изображенными на руках буквами Z и V. Ярослав исполнил композицию «Я останусь с тобой», после чего под овации собравшихся кинул в толпу толстовку с надписью «Победа». Видео с концерта опубликовал портал 59.ru.

Отмечается также, что за двухчасовое выступление певец переодевался как минимум три раза. Сначала он пел в белой куртке и футболке в цветах российского триколора, затем накинул черный плащ, а также надел ремень из патронов.

Ранее Ярослав Дронов вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей, которые были ему выплачены за выступление на День города и края. Концерт не состоялся, так как жители региона выступили против траты бюджетных денег на артистов.