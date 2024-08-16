«Скупал за гроши»: знакомый Александра Васильева рассказал, как историк моды наживался на европейских бабушках

Историк моды Александр Васильев скупал за гроши вещи у бабушек в Европе для своей коллекции. Об этом заявил его знакомый Игорь Левитас, который учился с искусствоведом в Школе-студии МХАТ.

По признанию драматурга, у Васильева «мелькают доллары в глазах». Он назвал экс-ведущего «Модного приговора» «эгоистичным человеком с мещанскими наклонностями, который умеет делать деньги».

«В Париже он начинал собирать свою коллекцию, скупая за гроши вещи у стареньких бабушек, хранивших платья как воспоминания», – рассказал Левитас изданию «Абзац».

Также он признался: лекции историка моды сделаны на основе материала из института. Левитас присутствовал на лекции и говорит, что это тот же материал, который давали в вузе. Он заметил: Васильев говорил, будто оформлял спектакли, но знакомый ни разу не видел эскизов.

Ранее Васильев пообещал вернуться на телевидение через 10 лет и говорил, что станет только дороже.