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13:37, 24 января 2023
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Скупает вещи для новорожденного: телеведущая Ксения Бородина намекнула на беременность

Скупает вещи для новорожденного: телеведущая Ксения Бородина намекнула на беременность

Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru

Телеведущая Ксения Бородина активно делится подробностями своей жизни, но до сих пор скрывает избранника. Недавно брюнетка спровоцировала слухи о беременности, когда появилась в детском магазине. Звездная мама выбирала вещи не для дочерей, а присматривала товары в отделе для новорожденных.

Знаменитость долго ходила возле полок с ползунками и комплектами со смешными надписями. Ксения была очень увлечена этим процессом. Она даже сняла несколько видео и опубликовала в соцсетях.

Скупает вещи для новорожденного: телеведущая Ксения Бородина намекнула на беременность

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Как же я это все люблю, обожаю. С ума можно сойти. С ручками. Постельное белье есть уже два комплекта, одеяльца такие клевые», – комментировала увиденное Бородина.

Поклонники были заинтригованы, неужели телеведущая скоро снова станет мамой. Но коллега артистки Ольга Орлова объяснила, что происходит. Она в своем личном микроблоге показала Ксению со стороны. Оказалось, что подруги выбирают одежду для дочери Орловой, которая скоро появится на свет. Певица сейчас находится на последних сроках беременности.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Исполнительница рассказала о недуге, который не дает ей покоя. Фанаты переживают за здоровье звездной мамы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Ксения Бородина
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#Ольга Орлова
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#беременность
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