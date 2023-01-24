Скупает вещи для новорожденного: телеведущая Ксения Бородина намекнула на беременность

Телеведущая Ксения Бородина активно делится подробностями своей жизни, но до сих пор скрывает избранника. Недавно брюнетка спровоцировала слухи о беременности, когда появилась в детском магазине. Звездная мама выбирала вещи не для дочерей, а присматривала товары в отделе для новорожденных.

Знаменитость долго ходила возле полок с ползунками и комплектами со смешными надписями. Ксения была очень увлечена этим процессом. Она даже сняла несколько видео и опубликовала в соцсетях.