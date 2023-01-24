Скупает вещи для новорожденного: телеведущая Ксения Бородина намекнула на беременность
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Телеведущая Ксения Бородина активно делится подробностями своей жизни, но до сих пор скрывает избранника. Недавно брюнетка спровоцировала слухи о беременности, когда появилась в детском магазине. Звездная мама выбирала вещи не для дочерей, а присматривала товары в отделе для новорожденных.
Знаменитость долго ходила возле полок с ползунками и комплектами со смешными надписями. Ксения была очень увлечена этим процессом. Она даже сняла несколько видео и опубликовала в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Как же я это все люблю, обожаю. С ума можно сойти. С ручками. Постельное белье есть уже два комплекта, одеяльца такие клевые», – комментировала увиденное Бородина.
Поклонники были заинтригованы, неужели телеведущая скоро снова станет мамой. Но коллега артистки Ольга Орлова объяснила, что происходит. Она в своем личном микроблоге показала Ксению со стороны. Оказалось, что подруги выбирают одежду для дочери Орловой, которая скоро появится на свет. Певица сейчас находится на последних сроках беременности.
Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Исполнительница рассказала о недуге, который не дает ей покоя. Фанаты переживают за здоровье звездной мамы.