«Отек слизистой»: беременная Ольга Орлова сообщила о своем заболевании

В последнее время все внимание прессы приковано к Ольге Орловой. Совсем скоро телеведущая вновь станет мамой, поэтому в своей социальной сети она нередко рассуждает на тему грядущего пополнения в семье. Однако на днях знаменитость не на шутку встревожила поклонников. Фолловеры заметили, что Ольга реже выходит на связь. Услышав беспокойство публики, Орлова поспешила объяснить ситуацию.

Так, телеведущая опровергла слухи о своей простуде, но при этом она назвала другое заболевание, которое не дает ей покоя. Выяснилось, что Ольга страдает от ринита беременных.

«Это отек слизистой из-за концентрации гормонов. Заболевание сопровождается заложенностью носа и выделениями, периодическим чиханием без признаков воспаления, аллергии или других причин», — сообщила звезда.

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