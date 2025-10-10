Скулы, щеки, подбородок, нос: что стоит за красотой «Мисс Россия — 2025» Анастасии Вензы

Естественную красоту обладательницы титула «Мисс Россия — 2025» Анастасии Вензы поставили под сомнение. С мнением пользователей Сети согласилась и пластический хирург Александра Фролова.

По ее мнению, 22-летняя Анастасия делала инъекции ботулотоксина, чтобы избавиться от излишней мимики и смягчить выражение лица. Кроме того, изменения заметны в овале лица. Вероятно, Венза прибегла к контурной пластике скул, щек и подбородка.

«Что касается губ, я бы сказала, что здесь не делалось увеличение. Скорее всего, была выполнена биоревитализация мягким филлером — просто для увлажнения, без добавления объема. У девушки он и так достаточный», - сказала хирург в беседе с Woman.ru.

Доктор Фролова также выразила сомнение в натуральности носа победительницы конкурса красоты. Подчеркнутый кончик и отсутствие горбинки могут указывать на риносептопластику. Также не исключено, что были удалены комки Биша и сделана верхняя блефаропластика.

Отдельное внимание врач уделила подбородку. По ее словам, здесь, возможно, была проведена ментопластика — операция, корректирующая форму и положение подбородка, но не исключено, что использовались только филлеры.

Кроме того, Анастасия, скорее всего, увеличила грудь с помощью маммопластики.

Ранее Анастасия Венза ответила обладательнице короны «Мисс Россия-2022», раскритиковавшей выбор жюри конкурса и назвавшей его результаты «позором».