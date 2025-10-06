«Мисс Россия-2025» Анастасия Венза иронично ответила раскритиковавшей ее бывшей королеве красоты

Одержавшая победу на конкурсе «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза элегантно ответила своей предшественнице на критику. И хотя нынешняя королева красоты решила не вступать в прямую перепалку с Анной Линниковой, пользователи Сети отметили иронию ее реакции на слова бывшей главной красавицы страны.

Напомним, что ранее обладательница короны «Мисс Россия-2022» раскритиковала выбор жюри конкурса и назвала его результаты «позором». Резкое заявление Анна сделала в соцсети. В своем личном блоге она отметила, что занявшая второе место конкурсантка выглядит куда симпатичнее Анастасии.

Тем временем 22-летняя студентка из Московской области приняла поздравления и слова поддержки от своих подписчиков. Один из фолловеров написал: «Еще не было ни одной мисс, которую бы не разобрали на атомы и не сказали, что другие лучше».

«Слова поддержки получаю только от самых красивых девушек», — ответила на это Венза в комментариях.

Пользователи тут же уловили в этом ироничный и тонкий укол в адрес Линниковой, которая не скупилась на язвительные комментарии.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко высказался о конкурсе красоты «Мисс Россия-2025».