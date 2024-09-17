Скучные: психолог Степанова раскритиковала Решетову и других девушек Тимати

После скандала с мужем Алсу на Анастасию Решетову обрушилась волна хейта. «Досталось» ей и от психолога Вероники Степановой, которая яростно критиковала экс-возлюбленную Тимати. На этот раз специалист решила проанализировать всех девушек рэпера и снова выдала свой вердикт о Решетовой.

В новом выпуске своего шоу, посвященного Тимати и его женщинам, Степанова назвала скучными избранниц рэпера. Психолог считает, что все возлюбленные Тимура Юнусова (настоящее имя артиста) похожи между собой.

Такую же характеристику Степанова дала и самому рэп-исполнителю. Также она предложила подписчикам порассуждать на тему, почему он так и не женился ни на одной из своих пассий.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая певица подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены бизнесмена, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Впоследствии и сама артистка подтвердила слухи и открыто назвала ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама модель пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

В ситуации развода Алсу и Яна Абрамова психолог встала на сторону певицы. Она убеждена, что предприниматель изменял жене с Решетовой и даже собиралась предоставить доказательства их тайной связи. Более того, Степанова обвинила модель в эскорте — из-за этого Анастасия подала на нее в суд.