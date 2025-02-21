Алена Водонаева рассказала, смогла ли бы простить измену в отношениях

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева высказалась на тему измен в отношениях. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Оказалось, что, узнав о неверности возлюбленного, артистка сразу же заканчивает с ним отношения.

«Это значит конец отношений в ту же минуту, когда я узнала об измене», — ответила знаменитость на вопрос фаната о том, что для нее является изменой.

Инфлюэнсер уточнила, что также не приемлет предательств в дружеских отношениях. Для нее неверность подруги служит поводом для того, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни.

Кроме того, Водонаева раскрыла детали личной жизни. По словам телеведущей, в настоящий момент она не состоит в отношениях.

«В данный момент у меня нет отношений», — заявила Алена.

Напомним, в 2009 году Алена Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана. Пара рассталась в 2011 году. Вторым супругом звезды был петербургский диджей и музыкант Алексей Комов. Их союз распался в 2019 году. С тех пор Водонаева мало рассказывает о личной жизни.

Ранее Алена Водонаева поделилась кадром в свадебном платье.