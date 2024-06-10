«Скучно, вяло, неинтересно»: Соседов довел до слез солистку «Стрелок» Марго

Музыкальный критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Стрелки» Марго (настоящее имя Мария Кандиано) в эфире шоу «ВИА Суперстар!». Певица расплакалась прямо на сцене после его слов.

В новом выпуске проекта участницы «золотого» состава группы исполнили на сцене песню Ирины Дубцовой «Медали». Членам жюри понравилось выступление артисток.

Ведущая шоу Лолита похвалила участниц группы, отметив, что они ярко проявили себя на выступлении. С ней согласились Стас Пьеха и Наташа Королева. Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что раньше воспринимала артисток как «поющие трусы», но была неправа, поскольку у них, по ее мнению, «потрясающие вокальные данные».

Восторгов коллег не разделил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Не понял восторгов совершенно. Не понял, о чем вы пели. Скучно, вяло, неинтересно. Считаю, что моими коллегами сильно завышена оценка этой группе», — сказал Соседов и поставил группе ноль баллов.

Услышав жесткую критику, Марго расплакалась. Соседов объяснил, что с его баллом они бы получили семь баллов, но на такую оценку «Стрелки» не спели, считает он. В итоге участницы не выбыли из шоу, но стали аутсайдерами проекта.

Ранее Сергей Соседов признал поражение на шоу «Поймай меня, если сможешь». Подробнее читайте здесь.