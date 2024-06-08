Критик Сергей Соседов признал поражение на шоу «Поймай меня, если сможешь». Об этом стало известно после выхода очередного выпуска.

В телешоу участвуют две команды — звезды и участники. Главная задача знаменитостей — определить, умеет ли человек, исполняющий песню под фонограмму, петь без нее. В третьем выпуске в команде звезд оказались Сергей Соседов, Анна Ардова, Наташа Королева и Александр Панайотов.

Несмотря на то, что Сергей Соседов меломан и музыкальный критик, в большинстве случаев на шоу он ошибся. В итоге Соседов признал поражение.

«Репутация подмочена со страшной силой. Замочена, я бы сказал. Меня Наташа сейчас чуть не замочила», — заявил он.

Несколько раз Наташа Королева прислушивалась к мнению музыкального критика и из-за этого тоже совершала ошибки.

«Опять я тебя послушала!» — жаловалась на Соседова она.

Ранее мы писали о том, что Анна Ардова публично обвинила Сергея Соседова в оскорблении.