«Скучают»: вдова Валентина Юдашкина привезла внуков на могилу модельера

Известный российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни два года назад после продолжительной борьбы с раком. Вдова Марина Юдашкина приехала на могилу мужа вместе с дочерью Галиной, зятем Петром и тремя внуками.

В личном блоге Марина Юдашкина поделилась снимками, сделанными на Троекуровском кладбище. Родственники принесли на могилу несколько больших букетов роз и установили их в вазы.

«Внуки навестили дедушку. Скучают», — подписала снимок Марина.

Пользователи Сети поддержали вдову и отметили, что у Юдашкина растут прекрасные внуки.

«Валентин Абрамович оставил после себя столько любви и красоты», «Спасибо за пример истинных ценностей», — высказались комментаторы.

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в онкоцентре имени Блохина в Москве. Ему было 59 лет.

Дочь Юдашкина Галина унаследовала бизнес отца. Раньше она работала в компании в качестве арт-директора. Однако в качестве владельца она столкнулась со многими проблемами. Как сообщали СМИ, империя модельера терпит убытки.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева была очень близка с Валентином Юдашкиным. В 2023 году певица даже сделала исключение и прилетела в Москву ради похорон друга.