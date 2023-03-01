«Скучаю»: Юлия Пересильд показала страсть с молодым избранником Тройником

Актриса Юлия Пересильд сейчас активно делится подробностями своей насыщенной личной жизни. После расставания с режиссером Алексеем Учителем, о котором писали все СМИ, у блондинки появился молодой избранник Михаил Тройник. Если отношения с режиссером красавица скрывала, но теперь готова кричать о них на весь мир.

В прессе пишут, что Юлия познакомилась с актером во время съемок фильма «Вызов» Клима Шипенко. Тогда за творчеством блондинки следили все без исключения, ведь она участвовала в съемках на МКС. Многие критиковали работу Пересильд, но она не обращает внимание на недоброжелателей.

В прошлом году Юлия появилась со своим возлюбленным на красной дорожке. Пара не скрывала своих чувств. Блондинка прижималась к спутнику и целовала его. А сейчас знаменитость публикует кадры, которые тоже полны любви.

Недавно Тройник отправился на несколько дней в Нижний Новгород. Но Пересильд уже успела по нему соскучиться. Она поделилась снимком, на котором целует любимого.

«Я скучаю», — без стеснения призналась звезда.

Поклонникам было непривычно видеть Юлию такой открытой и счастливой. Многие написали, что рядом с новым мужчиной она будто расцвела. Но некоторые в очередной раз пристыдили актрису и поинтересовались, где ее дети. Напомним, что у Пересильд есть две дочери от режиссера.

Ранее мы писали о том, как возлюбленный Пересильд раскрыл всю правду о «Гоголь-центре».