«Это был закрытый мир»: возлюбленный Пересильд раскрыл всю правду о «Гоголь-центре»

В минувшем году Юлия Пересильд представила публике своего нового возлюбленного. 34-летний Михаил Тройник сразу же привлек к себе внимание общественности. Сегодня мужчина дал откровенное интервью для издания «Womanhit», в котором рассказал о начале своей актерской карьеры.

Большой успех пришел к Михаилу после начала сотрудничества с «Гоголь-центром». Тогда ему с первого раза дали серьезную роль Ясона в спектакле «Медея». По воспоминаниям избранника Пересильд, после состоявшейся премьеры у него началась новая жизнь. И это вовсе не удивительно: театральный центр Кирилла Серебренникова в одночасье стал самым популярным местом в Москве. Но в то же время, в элитных кругах, это заведение называли сосредоточием снобизма. Михаил опроверг эти домыслы.

«Раньше это был закрытый мир. Когда я туда попал, еще шел ремонт, и мы все сидели в одной гримерной, потом ездили в Таиланд, и вливание произошло быстро. Поэтому не было размышлений, кто сноб, а кто — нет. Это, скорее, внешнее представление о "Гоголь-центре"» — высказался Тройник для «Womanhit».

Летом 2022 года стало известно о закрытии театра. Сейчас из некогда нашумевшего проекта делают совершенно другое место. Вот почему в социальной сети актер трогательно попрощался с «Гоголь-центром»: «Этот дом в сердце навсегда».

«Сейчас все изменилось. Думаю, что спектаклей, в которых я был занят, не будет в репертуаре. Так что я пока сосредоточился на кино», — резюмировал мужчина.

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