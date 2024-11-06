«Скучаю по тебе»: сбежавший в США Андрей Бурковский показал редкое фото с женой

Актеру пришлось на время уехать в Бостон, скорее всего, по работе. Он признался, что ему тяжело дается даже день разлуки.

«Один день в Бостоне, и я уже скучаю по тебе. Люблю», — написал звезда «Медиатора».

Андрей выложил совместное селфи с Ольгой. На снимке супруги предстали в спортивных образах. Бурковский надел красную шапку, оранжевую толстовку, а поверх нее — куртку. Его жена снялась в худи горчичного цвета и оранжевой куртке. Лицо Ольга прикрыла солнцезащитными очками.

Недавно стало известно, что артист снялся в сериале «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова. Картина расскажет о трех подругах, которые отправились покорять столицу в начале нулевых.