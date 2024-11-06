НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 ноября 2024, 13:57
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«Скучаю по тебе»: сбежавший в США Андрей Бурковский показал редкое фото с женой

Андрей Бурковский впервые за долгое время показал совместное фото с женой.
«Скучаю по тебе»: сбежавший в США Андрей Бурковский показал редкое фото с женой

© Starface.ru

Переехавший из России в США Андрей Бурковский обратился к жене Ольге в социальных сетях. Артист признался, что скучает по супруге.

Семья Бурковского уехала из России после начала СВО. Хоть и актер открыто не выражал свою политическую позицию, стало понятно, что он не поддерживает российских властей и больше не собирается оставаться на Родине. Вместе с супругой и детьми он обосновался в Лос-Анджелесе, затем Бурковские перебрались в Нью-Йорк, который Ольга называет «городом своей мечты».

«Скучаю по тебе»: сбежавший в США Андрей Бурковский показал редкое фото с женой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актеру пришлось на время уехать в Бостон, скорее всего, по работе. Он признался, что ему тяжело дается даже день разлуки.

«Один день в Бостоне, и я уже скучаю по тебе. Люблю», — написал звезда «Медиатора».

Андрей выложил совместное селфи с Ольгой. На снимке супруги предстали в спортивных образах. Бурковский надел красную шапку, оранжевую толстовку, а поверх нее — куртку. Его жена снялась в худи горчичного цвета и оранжевой куртке. Лицо Ольга прикрыла солнцезащитными очками.

Недавно стало известно, что артист снялся в сериале «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова. Картина расскажет о трех подругах, которые отправились покорять столицу в начале нулевых.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Андрей Бурковский
жена
отношения