«Скучаю»: отрекшаяся от России Анна Нетребко чувственно обратилась к Киркорову после его поездки в ДНР

Оперная певица Анна Нетребко призналась в социальной сети, что ужасно соскучилась по российскому коллеге Филиппу Киркорову. Напомним, что на днях артистка окончательно отреклась от РФ, заявив, что не живет на Родине уже больше 20-ти лет и возвращаться не собирается.

Недавно лишившийся телевизионных эфиров после похода на «голую» вечеринку Киркоров решил организовать поездку в ДНР. В целях безопасности он засекретил свой маршрут, но позже журналистам стало известно, что он побывал в госпитале, встретился с детьми и посмотрел на разбомбленный Дом культуры, в котором выступал еще на заре своей карьеры.

В личном блоге Филипп отметил, что, несмотря на разрушенный зал, он до сих пор слышит там музыку. По его словам, это возможно только благодаря стараниям «наших героев». Слова он подкрепил фото, сделанным во время поездки, и его поспешила прокомментировать Анна Нетребко. Она уже давно оборвала все связи с российскими артистами, но с Киркоровым ее связывает довольно крепкая дружба, которую певица так просто не может забыть.

«Я ужасно по тебе скучаю», - отреагировала Анна на публикацию Филиппа.

Ранее Анна Нетребко не стала скрывать, что общается с сыном исключительно на английском языке.