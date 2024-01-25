«Мальчик по-русски не понимает»: Нетребко общается с сыном исключительно на иностранном языке

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео из музея Пикассо в Париже, который посетила вместе с 15-летним сыном Тьяго. Исполнительница не стала скрывать, что общается с ним исключительно на английском языке.

На видео обратила внимание «Экспресс газета».

«Сегодня я привела своего тинейджера посмотреть его любимого художника», - сообщила Нетребко.

Мать и сын обсуждали одну из картин на английском, что вызвало негодование интернет-пользователей.

«Мальчик вообще по-русски не понимает. Какой стыд», - написали в Сети.

Тьяго – сын Нетребко от Эрвина Шротта, с которым певица официально не состояла в браке. В три года у ребенка диагностировали аутизм.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что Нетребко ночью отрезала волосы. Ее новый образ похвалил историк моды Александр Васильев.