«Скучаю»: Анна Седокова снова сменила имидж

Певица Анна Седокова рассказала, что захотела измениться. Артистка нарастила волосы и показала результат в личном блоге.

«Я подумала, что скучаю. И решила опять измениться», - подписала кадры с новым имиджем певица.

Некоторые интернет-пользователи поддержали преобразования Седоковй. В Сети писали: «Мне очень нравится», «Вы прекрасны». Другая часть комментаторов осудила изменения: «На цыганку стала похожа», «С каре лучше», «До мне больше нравилось».

Седокова сменила имидж в сентябре после сообщения о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Затем она покрасилась в рыжий цвет. В середине октября Анна подала в суд исковое заявление о расторжении брака.

После расставания с супругом певица перенесла отек Квинке, а также острую форму крапивницы. При этом лекарство, помогающее ей от недуга, исчезло из продажи. Несмотря на это, вместо больничного певица отправилась на репетицию.