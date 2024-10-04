Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина заявила, что была на вечеринке P. Diddy

Экс-солистка «Тату» Лена Катина заявила, что была на вечеринке P. Diddy. Об этом сообщает портал POPCAKE.TV.

В 2003 году состоялся концерт MTV Movie Awards, где выступали как артисты из России, так и зарубежные исполнители. В программе мероприятия были группа «Тату» и P. Diddy. По воспоминаниям Лены, рэпер первым к ним подошел, чтобы познакомиться. У них сложилось легкое общение.

Позже они встретились с ним на вечеринке в честь концерта.

«На афтерпати мы присутствовали, хотя по американским меркам мы были ещё несовершеннолетними: нам не было 21 года. Но удалось договориться, и нас туда пустили. P. Diddy, вроде, там тоже был, но мы тусили отдельно друг от друга», — рассказала знаменитость.

Лена отметила, что вечеринка прошла спокойно. Более того, она не заметила странностей в поведении рэпера.

«Я не видела ничего из того, о чем говорят в прессе. Скандалы вокруг известных личностей случаются довольно часто. Почему об этом молчали раньше — не могу сказать», — резюмировала Катина.

Ранее сообщалось, что Максим Лагашкин и Александр Робак отказались посещать вечеринку P. Diddy. Подробности читайте в этой новости.