Скучает: певица Наташа Королева вспомнила историю любви в день рождения Игоря Николаева

Вчера, 17 января композитор и певец Игорь Николаев праздновал день рождения. Популярному артисту исполнилось 63 года. Его поздравляли родные, друзья и коллеги. Бывшая жена знаменитости Наташа Королева именно в этот день решила вспомнить историю любви «Дельфина и русалки».

Напомним, что Николаев и Королева были одной из самых обсуждаемых пар в 90-е. Несмотря на то, что исполнительница и композитор расстались более 20 лет назад, они все равно вспоминают друг о друге. Брюнетка не стала писать поздравления, но добавила в соцсетях ролик со знаменитым хитом «Дельфин и русалка», который когда-то стал символом их любви.

Поклонники посчитали, что таким образом певица намекнула на тоску по бывшему мужу. Возможно, у нее продолжаются проблемы в браке со стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан.

А вот у Игоря Николаева, судя по соцсетям все хорошо. Правда, в последнее время его часто видят в компании других женщин. Композитор не стесняется прижиматься к ним и обнимать. Подписчики его законной жены Юлии Проскуряковой советуют девушке следить за супругом.

Ранее мы писали о том, как Игорь Николаев увел подругу у голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.