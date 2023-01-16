Перешел на брюнеток: Игорь Николаев увел подругу у голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма

В последнее время поклонники активно обсуждают личную жизнь певца и композитора Игоря Николаева. Женатый артист почти перестал появляться с Юлией Проскуряковой, зато весело проводит время с пышногрудыми красавицами. Несколько часов назад он опубликовал фото с подругой голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, к которой прижимался всем телом.

Девушка первая разместила снимок в социальных сетях. Многие заметили, что брюнетка не выглядела как фанатка. Она гордо выпрямилась, пока Николаев прижимался к ней и суетливо дергал рукой. Казалось, будто певец волнуется рядом с моделью. Она, кстати, является популярной личностью и активно ведет свой микроблог, публикуя фото рядом с мировыми звездами. Неизвестно, был ли артист в Дубае по работе или развлекался.