Перешел на брюнеток: Игорь Николаев увел подругу у голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма
Певца Игоря Николаева сняли с пышногрудой подругой голливудского актера в Дубае.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
В последнее время поклонники активно обсуждают личную жизнь певца и композитора Игоря Николаева. Женатый артист почти перестал появляться с Юлией Проскуряковой, зато весело проводит время с пышногрудыми красавицами. Несколько часов назад он опубликовал фото с подругой голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, к которой прижимался всем телом.
Девушка первая разместила снимок в социальных сетях. Многие заметили, что брюнетка не выглядела как фанатка. Она гордо выпрямилась, пока Николаев прижимался к ней и суетливо дергал рукой. Казалось, будто певец волнуется рядом с моделью. Она, кстати, является популярной личностью и активно ведет свой микроблог, публикуя фото рядом с мировыми звездами. Неизвестно, был ли артист в Дубае по работе или развлекался.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В последнее время Игоря часто видят в женском обществе. Пользователи Сети интересуются, как к этому относится его законная супруга. Она хранит молчание в соцсетях и редко публикует фото с мужем. На одном из кадров они позировали с друзьями, но Проскурякова почему-то стояла не рядом с любимым, а ушла на другую сторону.
Ранее мы писали о том, что врачу хватило осмотра, чтобы поставить диагноз отекшему Игорю Николаеву. Поклонники пишут, что композитор в последнее время очень сдал.