Скрывающую беременность Марину Федункив заметили на Ленинградском вокзале. Об этом пишет StarHit.

Слухи о беременности 53-летней Марины Федункив ходят уже несколько недель. Знакомые актрисы сообщали, что она скрывает положение и находится примерно на шестой неделе беременности.

Сама Федункив не опровергает и не подтверждает информацию о скорых родах. Однако сегодня актрису засняли на Ленинградском вокзале. Судя по кадрам, она действительно может быть беременна — Федункив надела свободную футболку, однако округлившийся живот знаменитости все равно заметен.

Источники на съемочной площадке, где сейчас работает Федункив, сообщили, что актриса предупредила их о скорых родах.

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой-седьмой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась», — рассказал источник.

Ранее мы писали о том, что психолог Елена Ярикова рассказала о рисках поздней беременности Марины Федункив.