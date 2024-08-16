«Подразумеваются большие риски»: психолог о поздней беременности Марины Федункив
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По данным СМИ, 52-летняя Марина Федункив ждет первого ребенка от мужа-итальянца. Поговаривают, юмористка работает на большом сроке и не прячет округлившийся живот. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Елена Ярикова рассказала о рисках поздней беременности Марины.
«Поздняя беременность — это всегда чудо, к которому женщина подошла осознанно и трепетно, а, значит, при рождении малыша мама будет прилагать все усилия для того, чтобы ребенок был здоровым и счастливым. Разумеется, в случае с Мариной подразумеваются большие риски, но все индивидуально», — высказалась эксперт.
Елена Ярикова
Психолог
Психолог назвала Марину зрелой личностью, способной воспитать ребенка. По ее мнению, юмористка в любом возрасте сможет наладить общение с наследником.
«Марина — самостоятельная, зрелая личность и вполне способна принимать все трудности, которые могут возникнуть в процессе общения с ребенком. Здесь главное здравомыслие, в котором Марине не откажешь. Такие женщины легко и с юмором обойдут все трудности с восприятием себя довольно взрослой мамой и будут легко идти вперед. Главное — всеобъемлющая любовь мамы к ребенку, позитивный настрой, и никакие трудности не будут большим препятствием», — резюмировала психолог.
Елена Ярикова
Психолог