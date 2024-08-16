«Подразумеваются большие риски»: психолог о поздней беременности Марины Федункив

«Марина — самостоятельная, зрелая личность и вполне способна принимать все трудности, которые могут возникнуть в процессе общения с ребенком. Здесь главное здравомыслие, в котором Марине не откажешь. Такие женщины легко и с юмором обойдут все трудности с восприятием себя довольно взрослой мамой и будут легко идти вперед. Главное — всеобъемлющая любовь мамы к ребенку, позитивный настрой, и никакие трудности не будут большим препятствием», — резюмировала психолог.