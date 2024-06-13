«Не люблю бестактности»: Екатерина Климова обсудила с дочерью суд по алиментам Петренко

Екатерина Климова обсудила с дочерью суд по алиментам Игоря Петренко. Видео вышло на YouTube-канале знаменитости.

Актриса Екатерина Климова дала интервью своей дочери Елизавете Хорошиловой. Артистка не любит рассказывать о личной жизни, но для разговора с дочерью все же сделала исключение. Одной из тем беседы стал развод с Игорем Петренко и суд по алиментам.

«Что происходит? Судебное разбирательство происходит, больше ничего. Я не вижу в этом ничего интересного. Мне нечего скрывать, просто я не понимаю, зачем говорить о неприглядных сторонах жизни», — рассказала Климова.

Актриса отказалась отвечать на вопрос дочери о том, выплатил ли Петренко долг в шесть миллионов рублей.

«Опять что ли за свое? Не разумею, что ты от меня хочешь. Очень не люблю бестактности. Поэтому не хожу на интервью», — отрезала она.

Ранее мы писали о том, что блогер Дмитрий Тарасов назвал сумму алиментов, которую платит на дочь.