Скрывающий лицо сына Милош Бикович впервые устроил с ним фотосессию у бассейна

Актер Милош Бикович впервые опубликовал в личном блоге фото с сыном. Звезда «Холопа» устроил фотосессию с 9-месячным ребенком у бассейна.

Милош впервые стал отцом в январе этого года. Малыша ему родила модель Ивана Малич. После появления мальчика на свет актер решил больше времени уделять семье, поэтому сейчас он реже выходит в свет.

Личной жизнью Бикович практически не делится с поклонниками, поэтому и внешность сына все еще скрывает. Ивана делилась снимками с младенцем, но на них лицо мальчика не было видно. На свежем снимке актер вновь не стал демонстрировать фанатам, на кого похож ребенок. Милош лег возле бассейна и поднял над головой младенца.

«В России отмечают День отца. (Тот, что внизу на картинке, является отцом того, что выше)», - подписал фотографию Милош Бикович.

Напомним, что до Иваны у актера были романтические отношения с коллегой Аглаей Тарасовой. Их называли одной из самых красивых пар страны. Однако их роман продлился недолго. Сейчас звезды не держат зла друг на друга и даже продолжают сниматься вместе в кино.

Ранее Милош Бикович признался, что живет с женой и сыном на несколько стран.