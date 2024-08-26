Скрывающий 11-летнего сына Георгий Дронов снял его в продолжении «Ворониных»

Актер Георгий Дронов перестал скрывать 11-летнего сына Федора. У мальчика состоялся дебют в кино, причем в проекте, который принес его отцу популярность. Звездный наследник появится в продолжении «Ворониных» — «Костя — Вера».

С самого рождения сына Дронов предпочитал не выводить его в свет и не показывать публике. Но из-за желания Федора попробовать себя в актерской профессии ему пришлось пойти на уступки. Георгий попросил создателей проекта включить мальчика в сериал, и они согласились. Он сыграл одноклассника экранной дочери папы Люси.

«Роль в небольшом эпизоде, но Федя мечтал оказаться на съемочной площадке и очень гордится собой. Это лишь прикосновение к профессии, посмотрим, что получилось. Пойдёт ли он дальше, ему решать, силком тащить точно не буду», — цитирует слова Дронова StarHit.

Георгий отметил, что актерская профессия и прекрасна, и ужасна одновременно. По его словам, в ней легко можно не состояться. Но в киноиндустрии есть большое количество другой работы, которая тоже может понравиться его сыну Федору.

Отметим, что Федор — не единственный ребенок Дронова. Вместе с женой Ладой он воспитывает еще и 13-летнюю дочь Алису.

Ранее актриса Мария Ильюхина раскрыла, почему не исполнит роль дочери Кости и Веры в продолжении «Ворониных».