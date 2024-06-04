Скрывающая фигуру Елизавета Боярская спровоцировала разговоры о третьей беременности

К слову, на странице Боярской в целом уже давно не было фото в облегающих нарядах. На всех последних снимках она была в одежде, скрывающей фигуру. Однако подтверждением беременности артистки это не является, и пока поклонники лишь гадают – действительно ли она ждет третьего ребенка или же нет.

Официальных комментариев на этот счет Елизавета не давала.

Отметим, что Боярская замужем за коллегой Максимом Матвеевым. Первенец у них родился в 2012 году. Мальчика назвали Андреем. А его брат Григорий появился на свет в 2018 году.

Ранее Елизавета Боярская поделилась историей знакомства с мужем.