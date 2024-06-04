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Опубликовано 04 июня 2024, 17:10
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Скрывающая фигуру Елизавета Боярская спровоцировала разговоры о третьей беременности

Елизавету Боярскую заподозрили в беременности из-за ношения свободной одежды.
Скрывающая фигуру Елизавета Боярская спровоцировала разговоры о третьей беременности

© Starface.ru

Актрису Елизавету Боярскую заподозрили в беременности. Звезда стала все чаще появляться в Сети в свободной одежде, скрывающей фигуру, из-за чего и появились слухи.

Дочь Михаила Боярского не так часто посещает светские мероприятия и выходит на связь с поклонниками в социальных сетях, поэтому каждая ее новая публикация в блоге привлекает внимание общественности. В мае Елизавета поделилась постом, подкрепленным коротким видео. Он был посвящен бездомным котятам, однако пользователи обратили внимание и на саму актрису. На кадрах она была в свободной блузке, закрывающей живот.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, на странице Боярской в целом уже давно не было фото в облегающих нарядах. На всех последних снимках она была в одежде, скрывающей фигуру. Однако подтверждением беременности артистки это не является, и пока поклонники лишь гадают – действительно ли она ждет третьего ребенка или же нет.

Официальных комментариев на этот счет Елизавета не давала.

Отметим, что Боярская замужем за коллегой Максимом Матвеевым. Первенец у них родился в 2012 году. Мальчика назвали Андреем. А его брат Григорий появился на свет в 2018 году.

Ранее Елизавета Боярская поделилась историей знакомства с мужем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
слухи о беременности
Елизавета Боярская
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