Скрывавшая беременность певица Монеточка* рассказала о пополнении в семье

25-летняя певица Лиза Монеточка* (признана иноагентом на территории РФ) стала мамой во второй раз. Звезда опубликовала первое фото малыша в своих социальных сетях.

У Монеточки* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) родился мальчик ростом 50 см. Певица показала лицо ребенка в социальных сетях.

«Всё, слава Богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», — написала певица на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница призналась в любви своим малышам, мужу Вите и поблагодарила подписчиков за поздравления.

Гырдымова* опубликовала фото с малышом и дочерью Ниной, которая появилась на свет в августе 2022 года. Певица позировала на снимке в пижаме в полоске с милым принтом.

В декабре 2020 года певица вышла замуж за музыканта и продюсера Витю Исаева. В 2022 году исполнительница переехала в Литву — там у пары родилась дочь Нина.

Ранее мы писали, что молодая исполнительница продала квартиру в центре Москвы за 30 млн рублей. Подробности читайте в этой статье.

*(признана иноагентом на территории РФ)