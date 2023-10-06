Певица Монеточка* продала квартиру в центре Москвы за 30 млн рублей

Певица Елизавета Гырдымова, больше известная под псевдонимом Монеточка*(Признана иноагентом на территории РФ), продала квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей. Известно, что это на 10 миллионов дороже, чем апартаменты стоили изначально. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще год назад артистка пообещала избавиться от недвижимости в столице, в которой делала дизайнерский ремонт. Монеточка* сетовала на то, что ее адрес раскрыли, и из-за этого у нее больше не будет спокойной жизни в этой квартире. А затем она и вовсе перебралась с семьей за границу.

Соседи певицы рассказывали, что покупатели действительно регулярно ходили на просмотр апартаментов, несмотря на довольно существенный ценник. И вот, наконец, Елизавета* нашла нового хозяина жилплощади. По данным источника, им стал 43-летний режиссер. Напомним, что квартира площадью 60 квадратных метров находится в историческом доме 1914 года постройки.

Ранее стало известно, что от недвижимости в России стал избавляться и журналист Александр Невзоров*(Признан иноагентом на территории РФ). Правда, он пока только на стадии поиска покупателя своего элитного двухэтажного пентхауса в Санкт-Петербурге.

*(Признана иноагентом на территории РФ)