Скрывавшая беременность актриса Дарья Бондаренко родила первенца

31-летняя актриса Дарья Бондаренко сообщила о рождении первенца. Звезда сериалов «Кто в доме хозяин» и «СашаТаня» скрывала, что ждет ребенка.

Актриса сообщила в соцсетях: «Сегодня, 18 мая 2023 в 9:43 утра мы стали родителями». Пол ребенка не сообщается.

Накануне у Бондаренко был день рождения. Она пошутила по этому поводу, что «решила не оставлять себя без подарка к собственному дню рождения».

Под постом о счастливом событии отметился супруг актрисы, тренер по фехтованию Данила Рубцов. Он написал: «Я так тебя люблю». Свои поздравления оставили актрисы Настасья Самбурская и Анна Антонова.

Бондаренко вышла замуж год назад. О свадьбе она также сообщала в соцсетях, оставив фотографию с подписью: «Я тебя люблю. 17.11.2022».