«Скрывать не буду»: Лисовец вышел на связь после новостей о раке

Новости о выявленном у Влада Лисовца раке взбудоражили его поклонников. 52-летний стилист никак не комментировал слухи, но, наконец, прервал молчание.

Модный эксперт признался, что привык к шумному пиару, негативу и проклятиям. Он вспомнил историю с Жанной Фриске, которая умерла от рака, и столкнулась с массой критических комментариев от людей. Однако Лисовец не стал отрицать опубликованную сегодня новость.

«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», — написал он в своем Telegram-канале.

Владислав отдельно поблагодарил журналистов за пиар и отметил, что его здоровье было не очень хорошим с детства. У стилиста была самая большая карточка в детской поликлинике.

Стилист посоветовал всем регулярно проверять свое здоровье и не бояться обследований. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры звезда рекомендует сдавать каждому, особенно если в роду кто-то болел.

Лисовец надеется на современную медицину — он назвал ее «сильной». Все лекарства сейчас есть в наличии, поставляются препараты и западного производства, добавил он.

Напомним, Лисовец якобы узнал о раке осенью 2024 года, когда обратился в больницу с жалобами на самочувствие. Обследование выявило у стилиста опухоль на поздней стадии.