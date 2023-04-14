Скрывать больше нет смысла: Ольга Бузова показала кольцо на том самом пальце

37-летняя певица Ольга Бузова продемонстрировала репортерам кольцо с камнем неприличных размеров. С украшением на том самом пальце она появилась на концерте «Новый МУЗон».

Звезда и не думала прятать кольцо – наоборот, Бузова всячески старалась заинтриговать окружающих. Логично, что у журналистов появились вопросы: сколько стоит украшение, а главное - кем оно подарено.

На это артистка ответила словами из песни: «Официант, я сама заплачу,/ За иллюзии чувств, заплачý и заплáчу…»

Перед появлением с кольцом Бузова показала в соцсетях фотографию огромного букета. Поэтому не мудрено, что кольцо восприняли как некий намек.

Напомним, официально Бузова была замужем однажды: ее бывшим супругом является футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен изменил жене и выбрал другую женщину.

14 апреля мы писали, что на Бузову подали в суд за отказ рекламировать вино. С певицы планируют взыскать 1 млн евро.