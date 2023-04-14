На Ольгу Бузову подали иск в суд на сумму 1 млн евро за отказ рекламировать вино Buzwine

Ольга Бузова на данный момент является одной из самых популярных девушек России. У поющей телеведущей многомиллионная аудитория, из-за чего к ней возникает повышенное внимание от рекламодателей. Так, желая «раскрутить» свой товар, к артистке обратился винный дистребьютер. Он предложил экс-участнице «Дома-2» продвигать алкогольную продукцию Buzwine, и она согласилась. Вот только через время передумала, а теперь пожалела из-за этого.

Сначала никаких проблем не было. На полки магазинов стали поступать бутылки с лицом Ольги, но в 2020 году дистребьютер неожиданно получил уведомление, что Бузова отказывается продолжать сотрудничество с брендом. По заключенному между сторонами договору телеведущая действительно могла передумать, но также она за это должна была возместить все убытки. Этим и решил сейчас воспользоваться производитель.

Представитель ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» отправился в Приморский районный суд Санкт-Петербурга и зарегистрировал иск на сумму 1 миллион евро – свыше 90 миллионов рублей. Такие деньги он хочет получить на возмещение убытков, так как после отказа Ольги сотрудничать ему пришлось утилизировать всю партию вина, которая должна была продаваться в магазинах.

Ранее в суд отправилась и другая популярная артистка России. Настя Ивлеева проиграла дело на 15 миллионов рублей.