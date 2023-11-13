«Скрывался тиран»: Ольга Бузова рассказала о тяжелых отношениях с Дмитрием Тарасовым

Ольга Бузова рассказала, что страдала от тирании в браке с Дмитрием Тарасовым. Об этом она призналась в интервью Надежде Стрелец.

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова продлился четыре года. Певица не любит вспоминать о прошлых отношениях и редко рассказывает о личной жизни. А вот футболист до сих пор регулярно вспоминает об их браке. Как рассказала Бузова, в отношениях между ними не все было гладко.

Певица вспомнила, что Тарасов требовал, чтобы она готовила еду самостоятельно. При этом футболист был в семье главным и именно он диктовал свои условия.

«Если он сказал, что мне надо быть дома в 23.00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран», - рассказала она.

При этом сама Ольга призналась, что часто устраивала истерики бывшему супругу, так что ее тоже нельзя назвать идеальной женой.

«Сколько я его доводила, думаете, я святая? Если бы сейчас премию выдавали за истерики, я бы реально была бы первой не только в соцсетях», - призналась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова рассказала о реакции на критику в свой адрес.