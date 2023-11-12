Ольга Бузова рассказала о реакции на критику в свой адрес: «Я не девочка для битья»

В адрес телеведущей и блогера Ольги Бузовой звучит масса нападок. Люди высмеивают ее вокальные данные и интеллектуальные способности. Звезда рассказала о своей реакции на хейтеров.

Телеведущая призналась, что в какой-то момент ей стало за себя обидно.

«Мне хотелось сказать: «Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь, уже хорош! Вам не стыдно?» Поверьте, мне есть столько чего сказать и про всех рассказывать, мне просто неинтересно»», — рассказала она в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Бузова рассказала, что в большинстве случаев она игнорирует критику в свой адрес за редкими исключениями, когда обидные слова задевают ее честь и достоинство. Она не понимает, почему другим людям так интересно обсуждать ее жизнь, хотя она их не касается.

Напомним, ранее 37-летняя Ольга Бузова получила травму после падения на мраморный пол в Китае. Исполнительница хита «Мало половин» поскользнулась на мокром полу и упала. Бузова чудом успела сгруппироваться и не удариться головой о край стола. В результате падения знаменитость получила травму колена.