Оставивший тяжелобольную мать в России актер Кукушкин станет отцом во второй раз

Актер Никита Кукушкин станет отцом во второй раз. Радостную новость сообщила супруга знаменитости Анна Назарова. Напомним, что мужчина оставил тяжелобольную мать в России и переехал в Германию. Об этом сообщает StarHit.

По словам девушки, через четыре месяца она снова станет мамой. У пары уже есть дочь София. Сейчас семья живет в Берлине.

«В очередной раз убеждаюсь, что Вселенная дарит детей тогда, когда приходит верное время. За последний год я прилично для себя ментально выросла», – призналась Анна.

31-летняя супруга артиста отметила, что чувствует уверенность и силу. Она рассказала о борьбе с трудностями и о том, как справилась с ними благодаря терапии и поддержке близких.

Напомним, что об отъезде Никиты Кукушкина стало известно в начале 2023 года. Он перебрался в другую страну без матери, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера. Молодой человек рассказывал, что за родительницей смотрят медики и помощницы.

Ранее мы писали о том, что актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Судя по новой фотографии звезды, у нее снова родился мальчик.