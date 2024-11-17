Скрывался от публики: вернувшийся в Москву Валерий Леонтьев прятался в гримерке под чужим именем

Недавно Валерий Леонтьев произвел фурор, когда впервые за пять лет вышел на большую сцену. 75-летний певец выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого в Москве. При этом журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ выяснили, что за кулисами артист прятался в гримерке под чужим именем.

8 ноября певец принял участие в праздничном вечере в честь 70-летия Игоря Крутого. Специально для этого Валерий Леонтьев, уже долгое время живущий в США, вернулся в Россию. Он исполнил песню «Занавес». Появление артиста на сцене вызвало фурор, зрители с восторгом встретили его, выкрикивая: «Валера, ты лучший» и «Мы любим тебя!», а после выступления подарили ему много цветов.

Журналисты не могли отыскать Валерия Леонтьева за кулисами. Выяснилось, певец находился в гримерке под именем Николай Устюжанин. Лишь Лев Лещенко оказался в одном помещении с коллегой. Артистам удалось пообщаться.

«Мы с ним в одной гримерке, поговорили, все хорошо. Он очень много привез сувениров», — рассказал певец.

Отметим, что сам Валерий Леонтьев после концерта в Москве высказался о возвращении на сцену. Артист заявил, что таких планов у него нет и он не будет выступать с прощальным концертом, поскольку он уже его провел. Однако, по мнению источников, появление певца на юбилейном вечере Игоря Крутого стало попыткой прощупать почву перед его возможным возвращением в Россию.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Леонтьев поднял ценник на новогодние концерты в России.