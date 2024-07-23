Скрывалась за кепкой и темными очками: Глюкоза улетела из России после скандала

Певица Глюкоза улетела из России – ее заметили в отеле в Баку. Исполнительница пыталась скрыться за черной кепкой и темными очками.

Появление Глюкозы в Баку сняли журналисты издания StarHit.

Известно, что певица должна выступить на Dream Fest 24 июля. Пока она прячется от журналистов и не спешит общаться со СМИ.

Буквально накануне Глюкоза сделала публикацию в соцсетях, в которой объяснила поведение на концерте в Красноярске. Певица рассказала, что по ее состоянию ударили смерть бабушки и «предательство» бывшего продюсера.

Глюкоза призналась, что пыталась справиться с помощью медикаментов: врачи назначили снотворное и антидепрессанты. Однко Глюкоза уверяет, что впервые принимала препараты и не знала о их действии.

Подруга Глюкозы, журналистка Ксения Собчак заявила после этого, что давно знала истинную причину состояния артистки.