Скрывала страшную правду: как сын Седоковой узнал о смерти Яниса Тиммы

В декабре прошлого года экс-супруг Анны Седоковой покончил с собой. У экс-солистки «ВИА Гра» после случившегося произошел нервный срыв. Только накануне она вышла на связь и начала постепенно общаться с подписчиками. Певица рассказала, как ее сын Гектор, с которым много времени проводил латвийский баскетболист, узнал о смерти отчима.

Поначалу исполнительница не говорила семилетнему Гектору о смерти Тиммы. Но она понимала, что рано или поздно мальчик все узнает. Так и произошло — когда Анна была в больнице, ее сын находился в баскетбольном лагере. Внезапно раздался звонок. Оказывается, один из мальчиков подошел к Гектору и сказал ему, что знает о смерти отчима.

Тогда артистка поняла, что ей необходимо быть сильной и оказать психологическую помощь сыну. Звезда решила оградить Гектора от информации, она приняла решение собрать вещи и временно уехать.

«Я падала в обмороки, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности „замирать“», — объяснила она.

Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля артистки, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

Напомним, родственники Яниса Тиммы настаивают на том, что баскетболиста могли убить. По словам адвоката семьи, в истории ухода из жизни Яниса все неоднозначно.