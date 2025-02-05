Семья Яниса Тиммы уверена, что баскетболиста убили: есть подозреваемые

Родственники баскетболиста Яниса Тимма продолжают расследовать его смерть. Они уверены, что спортсмена могли убить. Адвокат семьи Юрис Гринвалдс отметил, что в истории ухода из жизни Яниса все неоднозначно.

Латвийский юрист, курирующий расследование дела, рассказал, что на действия постороннего человека указывает узел на веревке, который явно вязал профессионал.

«Это может сделать лицо, обладающее специальными знаниями и практикой: моряки, альпинисты, люди, прошедшие специальную подготовку», - цитирует слова адвоката семьи сайт Sport24.ru.

Напомним, что СК Москвы отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Тиммы. Однако его родственники с этим не согласны, поэтому проводят свое расследование в Латвии. По словам адвоката Гринвалдса, бывшую жену Яниса Анну Седокову могут вызвать вновь на допрос, но уже за границу.

Ранее Анна Седокова прервала молчание после смерти Яниса Тиммы. Певица сильно похудела за время отсутствия в соцсетях.