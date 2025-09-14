Скрывала сильную боль: Ольгу Бузова рассказала о серьезной травме, полученной на «Ледниковом периоде»

Ольга Бузова призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами. Подробности приводит Super.ru.

Ольга Бузова рассказала о своей давней травме, полученной во время участия в шоу «Ледниковый период». В рамках Дня московского спорта певица призналась, что продолжала выходить на лед, несмотря на перелом ребер. Тогда она от всех скрывала сильную боль.

«Сейчас бы, конечно, я этого не сделала, но это такая любовь и уважение к партнеру, что я просто не могла его подвести, не могла не выйти на лед. Поэтому 8 и 9 ребро до сих пор заживают», — рассказала артистка.

Однако Бузова уточнила, что серьезного медицинского вмешательства ей не потребуется, так как здесь нужно пройти через длительный процесс восстановления: «Никаких операций не нужно, просто ребра очень долго срастаются».

Напомним, ранее звезда делилась, что падение произошло на фоне тяжелого эмоционального состояния. У ее сестры Анны тогда случился инсульт, и это повлияло на концентрацию Ольги во время тренировок. Потеряв внимание на льду, она упала и получила перелом. Несмотря на сильную боль, певица решила не раскрывать подробности сразу, чтобы показать силу духа и не подвести партнера по проекту.

