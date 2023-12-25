Скрывала от мужа: Домнина рассказала, куда сбегала из палаты Костомарова

Фигуристка Оксана Домнина призналась, что сбегала из палаты больного мужа Романа Костомарова, чтобы побыть в храме. Спортсменка нашла в себе силы и сообщила об этом в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Оксана впервые открыто поделилась своими переживаниями в связи с болезнью своего супруга. Она призналась, что сложно найти слова, чтобы описать эмоции, которые она испытывала в самый трудный момент. Несмотря на все трудности, она старалась скрывать свое состояние от мужа и поддерживать его морально.

Проблемы женщины не ограничивались тем, что ей нужно было быть сильной для своего партнера, она также возвращалась домой к детям, ожидающим хороших новостей. Оксана призналась, что после посещения больницы она часто ощущала, что ей не хватает сил, и тогда она направлялась в храм. Там она могла побыть наедине с собой, выплакать эмоции, не беспокоясь о чужих взглядах.

«Понимала, что не могу прийти в этом состоянии. Я заезжала в храм, плакала и ехала домой», — поделилась звезда.

Оксана выразила благодарность своему мужу за его поддержку и силу воли. Она никогда не раздумывала об оставлении его одного с проблемами.

«Я Роме все время говорила: «Если бы я была на твоем месте, то мне бы очень хотелось, чтобы ты был рядом со мной всегда». Не знаю, как не быть рядом в такие сложные моменты», – добавила Домнина.

Ранее мы писали о том, что Роман Костомаров вернулся на лед и выступил в шоу «Вместе и навсегда» Ильи Авербуха, исполнив отрывок олимпийской программы в паре с Татьяной Навкой.