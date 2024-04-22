Скрывала лицо за черными очками: Собчак заметили на судебном заседании по делу Салтанат

Журналистка Ксения Собчак прилетела в Астану на судебное заседание по громкому делу Салтанат Нукеновой. Ее заметили в зале в черных очках и темном пиджаке. Об этом сообщает StarHit.

В Казахстане продолжаются разбирательства по поводу об убийстве жены бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По версии следствия, мужчина забил супругу до смерти, а также душил ее. Сам он вину отрицает. Ксения Собчак уже давно освещает всю эту историю в своих медиа, а 22 апреля стало известно, что она лично посетила судебное заседание.

Вероятно, что на поездку журналистка решилась из-за работы, и вскоре на ее канале появится новый репортаж. Пока сама Ксения подробностей не раскрывает. Напомним, что в начале апреля Собчак поддержала принятие так называемого в народе «закона Салтанат». Этот документ предполагает криминализацию семейно-бытового насилия.

Напомним, что Салтанат умерла 9 ноября 2023 года. Муж избивал ее в течение нескольких часов, а вызвать скорую решил, когда она уже была без сознания. В разговоре с медиками мужчина отмечал, что не знает причины, по которой его супруга перестала дышать.

Ранее судмедэксперт заявил, что Салтанат Нукенова умерла бы от удушения и без травмы головы.