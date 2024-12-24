Скрывала лицо и избегала журналистов: разведенная Алсу вышла в свет после обвинений Собчак во лжи

Певица Алсу вышла в свет после очередного разгоревшегося скандала вокруг ее развода. Как отмечает mk.ru, если раньше артистка охотно позировала фотографам на светских мероприятиях и давала комментарии журналистам, то на прошедшей недавно кинопремьере в Москве она скрывала лицо и избегала прессу.

В столице отгремел показ новогодней комедии «Небриллиантовая рука», в которой сыграли многие отечественные звезды. На красной дорожке появились исполнители главных и второстепенных ролей, среди них была и Алсу. Она вышла к журналистам в солнцезащитных очках. А когда ее попросили рассказать о планах на Новый год, она молча ушла в зал.

Отметим, что такое поведение певицы может быть вызвано тем, что адвокат Александр Добровинский раскрыл ее новые отношения. Все слухи Алсу отрицает, а команду бывшего мужа Яна Абрамова обвиняет в заказных статьях. И если раньше артистку почти все поддерживали, то сейчас многие подустали от скандальных новостей вокруг ее имени. Так, журналистка Ксения Собчак отметила, что вокалистка уже сильно завралась.

Ранее Анна Калашникова отреагировала на слухи о романе Алсу с ее бывшим возлюбленным.