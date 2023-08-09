Скрывала глаза под темными очками: Алсу пришла на мероприятие одна и без обручального кольца

40-летняя певица Алсу посетила концерт в парке Горького, но пришла на мероприятие одна. Артистка скрывала глаза под темными очками, а на руке не было обручального кольца.

Алсу приехала одной из первых. Как пишет издание Woman.ru, артистка отлично выглядела, но была в гордом одиночестве.

Для выхода в свет она выбрала джинсы, черный жакет и жилетку. Из аксессуаров на Алсу были сумка Christian Dior и очки.

Обычно Алсу никогда не появлялась без мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Но не первый месяц певица выходит одна. В июне она отпраздновала 40-летие – супруга тоже не было на торжестве.

Недавно Алсу опубликовала фото в объятиях неизвестного мужчины. Поклонники сразу заподозрили, что певица и бизнесмен находятся на грани развода.

Ранее Алсу сообщила о «стрессовых» изменениях. Она не конкретизировала, что имела в виду. Певица рассуждала, что изменения «открывают новые двери». Артистка заявила, что «события не могут длиться вечно». Однако до сих пор исполнительница не рассказала, что случилось.