Скрывал страшную тайну: певец Родион Газманов носит подгузники

Сын популярного артиста Олега Газманова пошел по его стопам и тоже стал певцом. Но у 41-летнего Родиона Газманова пока не получается добиться таких высот, как его родственник. Хейтеры говорят, что парню не хватает харизмы, а еще он часто ведет себя очень странно.

На днях исполнитель опубликовал в личном микроблоге фотографию, после которой у его подписчиков накопилось множество вопросов. На кадрах Родион с другими мужчинами сидит на остановке в подгузниках. У них в руках бутылки. Но все происходит не зимой, а летом. Фанаты не сразу поняли, что это постановочный кадр.

Многие отреагировали на публикацию с юмором. Сам Родион признался, что это были съемки социальной рекламы. А носил он подгузник не из-за проблем со здоровьем, а потому что так нужно было по сценарию. Газманов-младший отметил, что любит в такую холодную погоду делиться летними кадрами.

Ранее мы писали о том, что певец Родион Газманов не скрывает чувств к замужней Лизе Арзамасовой. Парень до сих пор не женат, но постоянно признается в чувствах к своей коллеге. Он снимает ее на видео во время совместной работы и оставляет смайлы в форме сердец. Некоторые считают, что артист больше подходит Лизе, чем ее муж Илья Авербух.