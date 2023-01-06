«Люблю тебя»: певец Родион Газманов не скрывает чувств к замужней Лизе Арзамасовой

Сын исполнителя Олега Газманова, Родион пока так и не нашел ту единственную, которая сделает его счастливой. 41-летний холостяк постоянно провоцирует слухи о новых романах, но не отвечает на вопросы о личной жизни. Мужчину часто видят в компании звезды «Папиных дочек» Лизы Арзамасовой, которая замужем за фигуристом Ильей Авербухом. Семейное положение девушки не мешает Родиону проявлять к ней свои чувства.

Пара выступает в качестве ведущих фестиваля «Будем жить», а Газманов еще и поет на сцене. Недавно они снова были вместе на празднике, организованном фондом «Старость в радость».

Молодые люди развлекали публику, а Родион не сводил глаз со своей партнерши. Он опубликовал серию роликов, которые подписал смайликами в виде алых сердец. А на одном из видео музыкант спел строки: «Я люблю тебя».