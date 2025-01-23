С бильярдной Леонида Якубовича потребовали взыскать 219 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На бизнес Леонида Якубовича подали в суд. По данным журналистов, с ООО «Бильярдная Мануфактура „Барсков и к°“» требуют взыскать 219 тысяч рублей. Причиной иска стало недовольство истца тем, что компания телеведущего неосновательно обогатилась в рамках заключенного ранее договора аренды недвижимости.

Сам Леонид Якубович пока никак не комментировал судебные разбирательства. Напомним, телеведущий владеет двумя компаниями. Второй бизнес, работающий под ООО «Пендулум», занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

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