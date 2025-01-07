Скрывает округлившийся живот? Мари Краймбрери спровоцировала разговоры о беременности от Давы

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, впервые за долгое время опубликовали совместный ролик, после которого в Сети заговорили о беременности артистки. Поклонники предполагают, что она может находиться в положении.

В видео, которым поделились звезды, они примеряли различные образы. И примечательно, что все наряды Мари были оверсайз, что и спровоцировало слухи о ее беременности. Некоторые поклонники считают, что исполнительница может таким образом скрывать округлившийся живот.

К слову, Краймбрери предпочитает не афишировать личную жизнь. Она даже не подтвердила роман с Давой, хотя о нем говорят уже несколько лет. Манукян тоже не дает комментариев, уважая решение Мари не распространяться об их отношениях.

Напомним, что самый громкий роман Давы был с телеведущей Ольгой Бузовой. Они даже, по слухам, собирались пожениться, но потом внезапно расстались со скандалом. Помириться звезды смогли только в 2024 году. Блогер принял участие в шоу, которое вела бывшая, и там наладил с ней общение.

Ранее Давид Манукян заявил, что хочет стать отцом.