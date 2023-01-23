Скрывает беременность: в Сети заговорили о пополнении в семье Елизаветы Арзамасовой

На днях стало известно, что Елизавета Арзамасова уходит со сцены на неопределенное время. Актриса в личном блоге рассказала, что решила устроить себе небольшой отпуск и поправить в это время здоровье. До этого в Сети много говорили о неизвестной болезни артистки, из-за которой она начала пропускать спектакли. Но ни Арзамасова, ни ее супруг не говорили о диагнозе. И теперь, сложив все известные знаменатели, поклонники заподозрили, что на самом деле недомогания звезды «Папиных дочек» связаны с радостным событием.

В Сети уже бурно обсуждают, что Елизавета Арзамасова, возможно, беременна. На это указывают многие факторы, в том числе ее неожиданный отпуск. Фанаты предполагают, что актриса находится на ранних сроках, и ее сильно мучает токсикоз, именно поэтому сейчас она не может полноценно работать. Первые недели положения также объясняет и отсутствие округлившегося живота артистки.

К слову, на мысль о пополнении в семье Ильи Авербуха наталкивают и посты Арзамасовой в социальной сети. Недавно она опубликовала фотографию себя в 4-летнем возрасте. Актриса рассказала подписчикам о своих детских воспоминаниях, и некоторые пользователи посчитали, что это неспроста.

Напомним, что сейчас Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына Льва. Мальчик родился в 2021 году и стал первым ребенком актрисы. Долго в декрете артистка сидеть не стала и уже в скором времени после появления на свет первенца вновь стала работать. В 2022 году она приняла участие в шоу «Ледниковый период. Снова вместе» и даже выиграла его. После объявления результатов многие зрители проекта выступили в Сети с протестами, заявляя, что победа актрисе досталась «по блату».