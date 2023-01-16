«Кто бы сомневался»: Арзамасову обвинили в победе «по блату» в «Ледниковом периоде»

В субботу, 14 января, завершился проект Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе». На протяжении нескольких месяцев известные артисты в паре с профессиональными фигуристами радовали зрителей оригинальными номерами на льду. Заключительный выпуск должен был быть показан в эфире в выходные, однако в сетке вещания произошли изменения в связи со смертью Инны Чуриковой. Правда, в некоторых регионах России зрители все-таки увидели, кто победил в шоу.

Первое место в «Ледниковом периоде-2022» заняла пара Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова. Несмотря на то, что до последнего выпуска в турнирной таблице лидировали Марат Башаров и Оксана Домнина, в финале дуэт занял лишь третью строчку. А почетное серебро забрали Евгения Медведева и Федор Федотов.

В Сети не все радушно приняли победителей проекта. Многие зрители посчитали, что выиграла Арзамасова незаслуженно и золото ей досталось «по блату», так как одним из тренеров является ее муж Илья Авербух. В комментариях под новым постом Елизаветы хейтеры оставили немало язвительных отзывов на последний выпуск шоу «Ледникового периода».

«Первое место?! Кто бы сомневался», «Такое ощущение, что все сговорились. Очевидно же, что самая сильная пара Чепурченко и Волосожар», «Весь интернет сегодня кипит и возмущается. Все так недовольны, что вы победили. Я тоже считаю вашу победу несправедливой, хотя вам с Ильей все равно на мнение большинства», - писали комментаторы в Сети.

Несмотря на то, что хейта в адрес Елизаветы Арзамасовой достаточно много, есть и те, кто полностью ее поддерживает. В ее личном блоге не мало комментариев с восхищением актрисой и ее прокатами на протяжении всего сезона.

Ранее появилась информация об ухудшении состояния здоровья супруги Авербуха. Она не появилась на спектакле «Золушка» из-за неизвестного диагноза.